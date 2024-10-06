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Израиль в ночь на воскресенье продолжил бомбардировку пригородов Бейрута

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Самолеты ВВС Израиля в ночь на воскресенье нанесли серию ударов по южным пригородам Бейрута, сообщают арабские СМИ.

Авианалеты последовали за призывами израильских военных к жителям покинуть вои дома.

По данным телеканала "Аль-Маядин", серия мощных авиаударов была нанесена по районам Мрайдже, Лайлаки, Тахвита, Бурдж аль-Бараджне и Харет Хрейк в южном пригороде Бейрута.

Удары были нанесены также вблизи международного аэропорта ливанский столицы, в результате воздушная гавань осталась без электроснабжения на некоторое время.

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Хроника 07 октября 2023 года – 06 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Бейрут
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