Женщина убита в результате стрельбы на юге Израиля

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Стрельба произошла на автобусной остановке в городе Беэр-Шева на юге Израиля, сообщает The Guardian.

По данным местной полиции, погибла женщина, еще несколько человек были ранены. По данным медиков, помощь оказывается десяти пострадавшим.

Полиция характеризует произошедшее, как предполагаемую "террористическую атаку". Нападавший бы ликвидирован.

Несколько дней назад в Тель-Авиве семь человек были застрелены в результате теракта со стрельбой. Тогда было убито семь человек.