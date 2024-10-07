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США ввели санкции против сети ХАМАС по сбору финансов

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Минфин США в понедельник объявил о санкциях против четырех физических лиц, а также 11 структур, которые, по версии американских властей, занимались сбором денег для группировки ХАМАС.

"Эти лица и организации играют ключевую роль в сборе средств для ХАМАС из внешних источников, часто под видом благотворительной деятельности, на деле финансирующей террористическую активность группировки", - говорится в пресс-релизе Минфина.

В частности, под санкции попал Хами Абдалла Хуссейн аль-Ахмар - гражданин Йемена, проживающий в Турции, и по версии Вашингтона, один из наиболее серьезных помощников ХАМАС на международной арене. Вместе с тем ограничения затронули девять организаций, которыми владеет или управляет аль-Ахмар: четыре базируются в Йемене, три - в Турции, одна - в Ливане и еще одна - Saba, Trade & Investment S.R.O. - в Чехии.

Также санкции ввели против работающего в Италии члена ХАМАС Мухммада Хануна, который основал также теперь подсанкционную благотворительную ассоциацию солидарности с палестинским народом. Кроме него, санкционные списки пополнил высокопоставленный представитель ХАМАС в Германии Маджил аз-Зир и ответственный за деятельность ХАМАС в Австрии и один из наиболее значимых представителей группировки в Европе Адиль Доуман. В "черные списки" попал и контролируемый ХАМАС банк "Аль-Интаж".

В Минфине пояснили, что санкции предусматривают блокировку собственности людей и организаций, попавших в санкционный список, на территории США или их собственности, находящейся под контролем граждан США. Кроме того, запрещаются все связанные с ними финансовые транзакции на территории или через территорию США, за исключением особо оговоренных министерством случаем. В ведомстве уточнили, что ряд ограничений затрагивает и лиц, не находящихся под юрисдикцией США.

США ХАМАС
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