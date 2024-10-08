Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер назначена старшим советником президента

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер получила повышение до старшего советника президента США Джо Байдена, сообщает ABC News.

"Карин была надежным советником президента и всех нас в Белом доме со дня ее назначения. Теперь ее советы будут играть решающую роль в том, чтобы в ближайшие месяцы сделать как можно больше для граждан Америки", - заявил руководитель аппарата Белого дома Джефф Зинтс.

Как объяснили в Белом доме, повышение Жан-Пьер отражает доверие президента и его стремление учитывать мнения представителей разных поколений при принятии решений.

Жан-Пьер незамедлительно приступит к выполнению новых обязанностей, но продолжит проводить брифинги и выполнять другие обязанности пресс-секретаря до конца пребывания Байдена на посту президента.

Жан-Пьер занимает пост пресс-секретаря Белого дома с 2022 года.