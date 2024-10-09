Трамп заявил, что при его президентстве США, РФ и КНР могли заключить договор об отказе от ядерного оружия

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Дональд Трамп выступил с утверждением, что в годы его президентства США, РФ и КНР могли добиться соглашения об избавлении от ядерного оружия.

"Мы были близки к договору о денуклеаризации, это было бы хорошо (...) мы говорим тут о России, США и Китае ", - заявил в интервью каналу Flagrant на YouTube.

Он отметил, что затем к этому соглашению подключили бы другие страны, обладающие ядерными вооружениями.

По его словам, ядерное оружие - главная проблема мирового сообщества, а не климатические изменения. Трамп пояснил, что сейчас в мире есть пять стран с ядерным потенциалом, и их вскоре станет больше, но такого развития событий допустить нельзя.