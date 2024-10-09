Поиск

Трамп заявил, что при его президентстве США, РФ и КНР могли заключить договор об отказе от ядерного оружия

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Дональд Трамп выступил с утверждением, что в годы его президентства США, РФ и КНР могли добиться соглашения об избавлении от ядерного оружия.

"Мы были близки к договору о денуклеаризации, это было бы хорошо (...) мы говорим тут о России, США и Китае ", - заявил в интервью каналу Flagrant на YouTube.

Он отметил, что затем к этому соглашению подключили бы другие страны, обладающие ядерными вооружениями.

По его словам, ядерное оружие - главная проблема мирового сообщества, а не климатические изменения. Трамп пояснил, что сейчас в мире есть пять стран с ядерным потенциалом, и их вскоре станет больше, но такого развития событий допустить нельзя.

Дональд Трамп Китай США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 9 октября

Boeing в январе-сентябре снизил поставки самолетов на 21%

Boeing в январе-сентябре снизил поставки самолетов на 21%

Власти Израиля выбрали приоритетной целью для удара по Ирану его военные объекты

Германия ухудшила прогноз для экономики на 2024 год

Евросоюз введет санкции против лидеров Гагаузской автономии Молдавии

Евросоюз введет санкции против лидеров Гагаузской автономии Молдавии

Военные США подтвердили перенос встречи контактной группы по Украине

Военные США подтвердили перенос встречи контактной группы по Украине

Boeing отозвал предложение об оплате труда бастующих работников

Boeing отозвал предложение об оплате труда бастующих работников

Нобелевскую премию по химии присудили за изучение структуры белков

Нобелевскую премию по химии присудили за изучение структуры белков

Минюст США может рекомендовать разделение бизнеса Google

Минюст США может рекомендовать разделение бизнеса Google

В Турции заблокировали мессенджер Discord

В Турции заблокировали мессенджер Discord
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });