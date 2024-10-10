Трамп подтвердил отказ от повторных дебатов с Харрис

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп, кандидат на пост главы государства от Республиканской партии, подтвердил, что не намерен проводить второй раунд дебатов с соперником от демократов вице-президентом Камалой Харрис.

"Вчера Камала четко заявила, что не стала бы поступать иначе, чем Джо Байден, так что спорить не о чем", - говорится в сообщении Трампа в соцсетях.

Он отметил также, что уже победил на первых дебатах "со лживой Харрис" и лидирует в опросах общественного мнения, причем "лидерство растет с каждым днем".

Таким образом, по его словам, "сейчас уже очень поздно, голосование уже началось, матча-реванша не будет".

Вице-президент Камала Харрис в интервью телеканалу ABC News заявила накануне, что не может представить, что в течение последних четырех лет она делала бы что-либо отличающееся от того, что делал президент Джо Байден,

"Я принимала участие в большинстве решений, которые оказали влияние, в работе, которую мы проделали", - сказала Харрис.