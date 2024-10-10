США перебросили на Ближний Восток еще одну эскадрилью боевых самолетов

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты перебросили в регион Ближнего Востока третью эскадрилью боевых самолетов, сообщило американское Центральное командование.

На фоне конфликта на Ближнем Востоке в регион для обеспечения безопасности Израиля прибыли истребители F-15E Strike Eagle. Район их базирования официально не раскрывается. По данным западных СМИ, они размещены на авиабазе Муваффак Салти в Иордании.

Ранее в октябре в зону ответственности Центрального командования США уже дополнительно прибыли эскадрильи истребителей F-16 Fighting Falcon и штурмовиков A-10 Thunderbolt II вместе с несколькими тысячами военнослужащих.

США также продлевают пребывание имеющихся авиационных частей и подразделений на Ближнем Востоке, чтобы увеличить общее количество истребителей и штурмовиков в регионе.

В августе США уже разместили на Ближнем Востоке истребители пятого поколения F-22. Кроме того, в Оманском заливе находится атомный авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln, на котором базируются четыре эскадрильи истребителей, в том числе F/A-18E/F Super Hornet и истребители пятого поколения F-35C Lightning II.

По официальным данным Пентагона, на Ближнем Востоке в настоящее время находится около 40 тыс. американских военнослужащих и десятки боевых самолетов. Кроме того, в районе Красного моря дежурят атомная подводная лодка USS Georgia, способная нести до 154 крылатых ракет Tomahawk, и два ракетных эсминца.

В Восточном Средиземноморье действует амфибийно-десантная группа ВМС США в составе универсального десантного корабля Wasp, на котором базируются истребители пятого поколения F-35 Lightning II, десантного транспорта-дока Oak Hill и десантно-вертолетного корабля-дока New-York. На кораблях группы размещен 26-й экспедиционный батальон морской пехоты. Его численность составляет не менее 2 тыс. морских пехотинцев. В Восточном Средиземноморье на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке оперативные задачи также выполняют три американских ракетных эсминца.