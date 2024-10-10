В Казахстане убит топ-менеджер Lenovo

Подозреваемый в преступлении задержан

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В Алматинской области Казахстана обнаружено тело 42-летнего директора по работе с государственными институтами в Казахстане, Таджикистане и Туркмении компании Lenovo Ермека Жакипжанова.

"10 октября на окраине поселка Отеген-батыра Илийского района с признаками насильственной смерти обнаружен труп 42-летнего мужчины, без вести пропавшего в Алматы днем ранее", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного департамента полиции.

При этом в пресс-службе подтвердили, что убитый является Ермеком Жакипжановым.

"По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции в Карагандинской области по горячим следам установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания 24-летний подозреваемый", - отметил собеседник агентства.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, выясняются обстоятельства и мотивы преступления, сказали в полиции.

Жакипжанов занимал в Lenovo позицию GR-директора (специалиста по связям с госструктурами).