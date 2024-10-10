IKEA в 2024 финансовом году сократила продажи на 5,3%

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Шведский ритейлер IKEA (Inter IKEA Group) по итогам 2024 финансового года, который завершился 31 августа, сократил розничные продажи на 5,3% до 45,1 млрд евро, сообщается в отчетности компании.

В 2023 фингоду был зафиксирован рекордный в истории IKEA показатель в 47,6 млрд евро.

Более слабые результаты минувшего года в основном были обусловлены снижением цен. При этом количество посетителей магазинов увеличилось на 4,5%, онлайн-покупателей – на 21%, что способствовало повышению объемов продаж.

"В 2024 фингоду мы существенно снизили цены на всех 63 рынках, сделав продукцию IKEA более доступной для многих людей", - заявил главный исполнительный директор Inter IKEA Group Йон Абрахамссон Ринг.

Компания за минувший год открыла 56 магазинов.

На долю онлайн-продаж в 2024 фингоду пришлось 26% общего объема продаж по сравнению с 5% пять лет назад.

Штат IKEA насчитывает около 216 тыс. человек.