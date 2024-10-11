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Корабли береговых охран РФ и КНР впервые вместе патрулировали север Тихого океана

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Корабли береговых охран России и Китая в сентябре и октябре впервые провели совместное патрулирование в северной части Тихого океана, сообщил в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"В период с 20 сентября по 10 октября 2024 года состоялось первое совместное патрулирование кораблей береговых охран Российской Федерации и Китайской народной республики в северной части Тихого океана", - сказали в ЦОС.

Там сообщили, что Российско-китайская корабельная группа, сформированная из пограничных сторожевых кораблей "Петропавловск-Камчатский" и "Анадырь" и двух патрульных кораблей Береговой охраны КНР "Мэйшань" и "Сюшань", пересекла Японское море, вошла в район действия Конвенции о сохранении и управлении рыбными ресурсами в открытом море северной части Тихого океана и далее - в акваторию Берингова моря с последующим выходом в Чукотское море через Берингов пролив.

"В ходе патрулирования продемонстрирована готовность береговых охран России и КНР к совместным действиям по выявлению и пресечению угроз безопасности в правоохранительной сфере на море, проведена серия тренировок по связи, оказанию помощи судну, терпящему бедствие и спасанию человеческих жизней на море", - заявили в спецслужбе.

Тихий океан РФ КНР Берингово море Японское море Чукотское море
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