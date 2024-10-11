Edgnex из ОАЭ вложит $1 млрд в строительство дата-центров в Таиланде

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Edgnex Data Centers, принадлежащая дубайской Damac Group, инвестирует более 32 млрд тайских батов (около $1 млрд) в строительство трех-четырех центров обработки данных (ЦОД) в Таиланде, передает Bloomberg.

Строительством займется совместное предприятие Edgnex (70%) и тайской Proen Corp. (30%). Edgnex также будет оператором дата-центров, пишет Investment Monitor.

Первый ЦОД будет расположен в центре Бангкока и начнет работу к марту следующего года. Его начальная мощность составит 5 МВт, проектная – 20 МВт.

В число потенциальных клиентов входят компании из сферы искусственного интеллекта (ИИ) и органы власти, отметил основатель Damac Хуссейн Саджвани.

Всего Damac хочет построить в Таиланде дата-центры общей мощностью порядка 100 МВт.

Компания также намерена инвестировать в строительство элитного жилья в этой стране и может стать примером для других дубайских компаний в освоении ее рынка, заявил Саджвани.

Власти Таиланда в этом году ускорили реализацию национальной ИИ-стратегии на 2022-2027 годы и к 2025 году хотят вывести государство в топ-50 по уровню ИИ-готовности (сейчас оно занимает 59-е место).

Недавно стало известно, что американская Google хочет инвестировать $1 млрд в строительство дата-центров в Таиланде, а Oracle вложит более $6,5 млрд в создание инфраструктуры публичного "облака" в соседней Малайзии.

Кроме того, миллиарды долларов в ИИ-инфраструктуру Юго-Восточной Азии вкладывают Microsoft, Nvidia и Amazon. Регион населяют около 685 млн человек.

По прогнозам, совокупная мощность дата-центров более широкого Азиатско-Тихоокеанского региона в 2024-2029 годах вырастет с 14,27 тыс. МВт до 23,2 тыс. МВт, или на 10,2% в среднем за год, сообщает новостной ресурс Kaohoon International.