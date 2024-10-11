В Колорадо на экскурсии в золотую шахту из-за поломки лифта погиб человек

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Колорадо во время экскурсии двух групп туристов по заброшенной золотой шахте Молли Кэтлин сломался подъемник, в результате один человек умер, еще четверо получили небольшие травмы, сообщает АР со ссылкой на шерифа округа Теллер Джейсона Майкселла.

Инцидент произошел 10 октября на частной уже не используемой шахте XIX века в городке Криппл Крик, владельцы которой организуют в летний сезон туда экскурсии. Туристов спускают под землю на 305 м в шахтерской клетке. Внизу можно видеть в породе выходы золотых жил и покататься в вагонетке.

Подъемник сломался, когда в нем находились 12 туристов, в том числе двое детей. Они застряли примерно посередине ствола шахты. Вторая группа оказалась запертой внизу на шесть часов, пока вызволяли первую группу и чинили лифт.

Причина смерти туриста, находившегося в подъемнике, не названа. Также неясно, каким образом получили еще четыре человека из этой группы.

Находившиеся внизу туристы были обеспечены водой, у них были стулья, одеяла и рации для связи с персоналом. Их также благополучно подняли на поверхность после ремонта подъемника, в этой группе никто не пострадал.

Причина аварии выясняется, шериф сказал только, что это был технический сбой. В последний раз в шахте Молли Кэтлин авария подъемника была в 1980-х, тогда в лифте застряли два посетителя, они не пострадали.

Инцидент случился во время последней экскурсии на шахту в этом сезоне, затем ее должны закрыть на зиму.

На сайте компании-владельца шахты сказано, что некая Молли Кэтлин Гортнер в 1891 году обнаружила здесь залежи золота по вкраплением этого металла в кварц на поверхности. Шахта работала до 1961 года, а затем стала туристической достопримечательностью.