Поиск

Японская Kansai Electric остановит ядерный реактор из-за дыры в оборудовании

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Японская компания Kansai Electric Power Co. анонсировала закрытие ядерного реактора после обнаружения "крошечного" отверстия в трубопроводе.

Как говорится в сообщении компании, работа третьего реактора на атомной электростанции Михама в префектуре Фукуи будет приостановлена для проведения инспекции. Точные сроки закрытия и возобновления работы реактора не называются.

Отверстие было обнаружена в трубе, по которой вода из системы охлаждения сбрасывается в море. Представители компании подчеркнули, что радиоактивного воздействия на окружающую среду не зафиксировано.

После инцидента Kansai Electric отменила тендер на продажу партии сжиженного природного газа с поставкой в декабре, отмечает Bloomberg. Приостановка работы ядерного реактора может привести к увеличению спроса на электроэнергию, генерируемую с использованием природного газа или угля.

Япония Kansai Electric Power
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Индекс потребдоверия в США в октябре неожиданно снизился до 68,9 пункта

Индекс потребдоверия в США в октябре неожиданно снизился до 68,9 пункта

Нобелевская премия мира присуждена японской организации Nihon Hidankyo

Нобелевская премия мира присуждена японской организации Nihon Hidankyo

Tesla представила беспилотное такси Cybercab стоимостью меньше $30 тысяч

Tesla представила беспилотное такси Cybercab стоимостью меньше $30 тысяч

Число погибших в результате урагана "Милтон" в США достигло 15 человек

Число погибших в результате урагана "Милтон" в США достигло 15 человек

Что случилось этой ночью: 11 октября, пятница

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });