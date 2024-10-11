Японская Kansai Electric остановит ядерный реактор из-за дыры в оборудовании

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Японская компания Kansai Electric Power Co. анонсировала закрытие ядерного реактора после обнаружения "крошечного" отверстия в трубопроводе.

Как говорится в сообщении компании, работа третьего реактора на атомной электростанции Михама в префектуре Фукуи будет приостановлена для проведения инспекции. Точные сроки закрытия и возобновления работы реактора не называются.

Отверстие было обнаружена в трубе, по которой вода из системы охлаждения сбрасывается в море. Представители компании подчеркнули, что радиоактивного воздействия на окружающую среду не зафиксировано.

После инцидента Kansai Electric отменила тендер на продажу партии сжиженного природного газа с поставкой в декабре, отмечает Bloomberg. Приостановка работы ядерного реактора может привести к увеличению спроса на электроэнергию, генерируемую с использованием природного газа или угля.