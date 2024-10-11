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Германский танкер Annika загорелся на Балтике после взрыва

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Германский танкер Annika с грузом мазута загорелся в пятницу в Балтийском море в 10 км от порта Росток, сообщает польский телеканал Polsat.

Пожар на танкере Annika начался после взрыва, команду судна эвакуировали. В операции по эвакуации были задействованы вертолеты и буксир. Никто не пострадал.

В настоящее время тушение пожара продолжается, на борту танкера находилось 640 тонн мазута.

Причины инцидента неизвестны. Министерство федеральной земли Мекленбург-Верхняя Померания сообщило, что инцидент не повлек за собой загрязнения прибрежных вод.

Германия
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