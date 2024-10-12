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Мощный шторм оставил 1,6 млн человек в Сан-Паулу без электричества

Погибли не менее пяти человек

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Около 1,6 млн человек в бразильском Сан-Паулу остаются в субботу без электричества после того, как днем ранее на город обрушился мощный шторм, сообщает в субботу Associated Press.

Поздно вечером в пятницу в город пришел шторм, скорость порывов ветра достигала 108 км/ч. В итоге ветер повалил деревья и линии электропередачи. Также непогода привела к закрытию нескольких аэропортов и перебоям с водоснабжением в нескольких районах.

Власти города призывают население ограничить использование воды.

Из-за непогоды в Сан-Паулу и его окрестностях погибли как минимум пять человек.

Сан-Паулу является крупнейшим городом Южной Америки, в нем проживает около 21 млн человек.

Сан-Паулу Бразилия
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