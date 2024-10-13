В Египте столкнулись два пассажирских поезда, есть пострадавшие

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Не менее двадцати человек пострадали в воскресенье во время столкновения двух пассажирских поездов в Египте, сообщает агентство EFE со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

"Столкновение произошло в 250 км от Каира, несколько вагонов рухнули в канал, находящийся близ железнодорожной линии, по первоначальным данным среди пострадавших - 20 человек", - цитирует агентство выдержку из сообщения министерства.

На место происшествия прибыли 23 кареты скорой помощи.