На Шри-Ланке из-за наводнений погибли три человека

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Вызванные ливнями наводнения на Шри-Ланке унесли жизни трех жителей острова, сообщает в понедельник Associated Press.

Более 134 тыс. человек ощутили воздействие наводнений. В частности, непогода вынудила почти 7 тыс. человек покинуть дома.

Непогода привела к затоплениям, падению деревьев и ущербу 240 домохозяйствам. В ряде районов уровень воды достиг крыш домов.

Ведутся спасательные работы.

В связи с неблагоприятными погодными условиями власти закрыли школы в столице страны Коломбо и в ее окрестностях. Из предосторожности власти отключили электричество в ряде районов.