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Мировые поставки ПК в III квартале снизились на 1,3%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Мировые поставки персональных компьютеров в третьем квартале уменьшились на 1,3% относительно того же периода прошлого года - почти до 63 млн штук, по предварительным расчетам исследовательской компании Gartner.

До этого они повышались три квартала подряд.

Появление широкой линейки "ПК с искусственным интеллектом не привело к увеличению спроса на компьютеры, поскольку покупатели еще не увидели их явных преимуществ или деловой ценности", отмечает директор-аналитик Gartner Микако Китагава.

Тем не менее, он полагает, что "рынок ПК по-прежнему находится на пути восстановления". "На мировом уровне спрос на ПК будет расти к концу 2024 года и будет повышаться более уверенно в 2025 году, когда достигнет своего пика обновление компьютеров", связанное с окончанием поддержки операционной системы Windows 10, добавил эксперт.

Поставки в США в третьем квартале выросли на 5,6% до 17 млн компьютеров.

Между тем продажи в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) уменьшились на 1,5%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе они сократились на 8,5%, в том числе из-за сохраняющейся слабости китайского рынка, который показал падение на 10%.

Gartner
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