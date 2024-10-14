В ЕС продлили санкции за применение химического оружия

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в понедельник о продлении на один год, до 16 октября 2025 года, действия ограничительных мер за "распространение и применение химического оружия".

В коммюнике совета напоминается, что эти меры применяются в отношении 25 лиц и трех организаций, чьи финансовые активы подлежат замораживанию, а лицам и организациям в ЕС запрещено предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы.

На физических лиц, включенных в список, распространяется запрет на поездки в ЕС.

"Режим санкций направлен на содействие усилиям ЕС по противодействию распространению и применению химического оружия, а также на поддержку реализации Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО)", - сказано в сообщении Совета ЕС.

Европейский совет 22 марта 2018 года подтвердил, что "применение химического оружия, включая использование любых токсичных химикатов в качестве оружия при любых обстоятельствах, является полностью неприемлемым, должно систематически и строго осуждаться и представляет угрозу безопасности для всех".

15 октября 2018 года Совет принял правовые рамки для ограничительных мер против распространения и применения химического оружия. Эти рамки в настоящее время действуют до 16 октября 2026 года. Данный санкционный режим был учрежден Евросоюзом по инициативе Великобритании и Франции в связи с применением, как считают в Брюсселе, химического оружия в Сирии и отравлением Сергея и Юлии Скрипалей.