Поиск

В Ереване заявили об отказе Баку от встречи глав парламентов двух стран в Женеве

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Запланированная в Женеве в рамках саммита межпарламентского союза встреча глав парламентов Армении и Азербайджана Алена Симоняна и Сахибы Гафаровой отменена из-за позиции азербайджанской стороны.

"Запланированная встреча спикера парламента Армении со спикером Милли Меджлиса Азербайджана в Женеве отменена. В последний момент азербайджанская сторона отказалась от ранее достигнутой договоренности", - написал в соцсети пресс-секретарь главы армянского парламента Мовсес Арутюнян.

Он отметил, что о причинах отмены заседания спикер парламента Армении даст дополнительные разъяснения после возвращения в Ереван.

Арутюнян позднее сообщил, что в Женеве проходит встреча Симоняна с председателем парламента Турции Нуманом Куртулмушем.

Азербайджан Армения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп предложил провести тестирование когнитивных способностей Харрис

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

S&P прогнозирует рост числа суверенных дефолтов в мире в ближайшее десятилетие

S&P прогнозирует рост числа суверенных дефолтов в мире в ближайшее десятилетие

В ЕС расширен санкционный список по Молдавии, в него попала лидер Гагаузии Гуцул

В Грозном самолет иранской Mahan Air сел на строящуюся ВПП

Шри-Ланка заявила о желании присоединиться к БРИКС

Шри-Ланка заявила о желании присоединиться к БРИКС

Китай завершил учения в районе Тайваня

Министр обороны России прибыл в Китай с официальным визитом

Премию Нобеля по экономике присудили за исследование влияния институтов на развитие стран

Премию Нобеля по экономике присудили за исследование влияния институтов на развитие стран

Boeing планирует уволить до 10% штата

Boeing планирует уволить до 10% штата
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });