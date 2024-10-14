В Ереване заявили об отказе Баку от встречи глав парламентов двух стран в Женеве

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Запланированная в Женеве в рамках саммита межпарламентского союза встреча глав парламентов Армении и Азербайджана Алена Симоняна и Сахибы Гафаровой отменена из-за позиции азербайджанской стороны.

"Запланированная встреча спикера парламента Армении со спикером Милли Меджлиса Азербайджана в Женеве отменена. В последний момент азербайджанская сторона отказалась от ранее достигнутой договоренности", - написал в соцсети пресс-секретарь главы армянского парламента Мовсес Арутюнян.

Он отметил, что о причинах отмены заседания спикер парламента Армении даст дополнительные разъяснения после возвращения в Ереван.

Арутюнян позднее сообщил, что в Женеве проходит встреча Симоняна с председателем парламента Турции Нуманом Куртулмушем.