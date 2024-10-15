МЭА подсчитало, что страны ОПЕК+ в сентябре превысили план по добыче нефти на 720 тыс. б/с

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ в сентябре добывали 34,43 млн б/с нефти, в то время как по условиям соглашения – с учетом всех добровольных сокращений ряда членов альянса – должны были извлекать 33,7 млн б/с, подсчитали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА).

Таким образом, превышение плана по итогам прошедшего месяца составило 720 тыс. б/с. Относительно августа страны объединения сократили нефтепроизводство на 130 тыс. б/с.

Добыча государств ОПЕК, участвующих в соглашении, в сентябре составила 21,81 млн б/с, что на 680 тыс. б/с выше плана. Страны не-ОПЕК в прошлом месяце добывали всего на 40 тыс. б/с больше разрешенного уровня – 14,2 млн б/с (12,62 млн б/с без учета Мексики).

Наибольшее превышение установленных квот по-прежнему зафиксировано в Ираке – на 360 тыс. б/с, а также в ОАЭ – на 350 тыс. б/с. Перепроизводство в Казахстане, который добывал значительный объем нефти в предыдущие месяцы сверх квот, составило 100 тыс. б/с. Россия, по оценке МЭА, превысила разрешенный уровень на 140 тыс. б/с.