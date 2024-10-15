Денежные переводы из РФ в Грузию в январе-сентябре упали втрое

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В январе-сентябре из РФ в Грузию поступило $446 млн, что в 3 раза меньше, чем годом ранее, в том числе в сентябре – $35,8 млн (снижение на 40% г/г), говорится в материалах Нацбанка со ссылкой на статданные.

На втором месте по сумме денежных переводов в Грузию остается Италия – в январе-сентябре поступило $424 млн (рост на 10%), в том числе в прошлом месяце – $49,6 млн (рост на 13,4%), на третьем – США – $417 млн (рост на 26%) и $49 млн (рост на 17,7%) соответственно.

Сумма денежных переводов в Грузию из других стран в январе-сентябре 2024 года составила $2,52 млрд, сократившись на 22% к уровню аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют статданные.

В сентябре объем денежных переводов уменьшился на 1% к показателю сентября 2023 года – до $283,4 млн.

В 2023 году объем денежных перевод из-за рубежа в Грузию составил $4,1 млрд, сократившись на 6,8% к показателю предыдущего года. В том числе поступления из РФ упали на 27,5% до $1,5 млрд. В 2022 году денежные переводы в Грузию составили около $4,4 млрд (рост в 1,9 раза), в том числе из России поступило порядка $2,07 млрд (рост в 5,8 раза).