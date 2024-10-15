Трамп заявил, что не видит проблемы в контактах с РФ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп во вторник заявил, что считает разумным поддержание контактов с российской стороной.

"Я не хочу это комментировать. Но если такое и было, то это разумно", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, были ли у него после окончания его срока на посту президента США контакты с российским президентом Владимиром Путиным.

Соответствующее заявление он сделал на мероприятии Экономического клуба Чикаго и Bloomberg News, трансляцию которого показывали на портале C-SPAN.

"Если я дружелюбен с людьми, если я поддерживаю отношения с людьми, то это хорошо, а не плохо", - добавил Трамп.

Ранее представитель предвыборного штаба кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа Стивен Чун назвал ложью все, что написал журналист Боб Вудворд в книге об экс-президенте "Война". Издание The New York Times, получившее копию книги, сообщало, что в ней Вудворд пишет, в частности, о том, что Трамп даже после окончания президентского срока "тайно общался с президентом России Владимиром Путиным семь раз".