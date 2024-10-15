Мишустин прибыл в Пакистан

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник прибыл в Пакистан, где 16 октября примет участие в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Российского премьера у трапа самолета встречают министр обороны, оборонного производства и авиации Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф, заместитель министра иностранных дел Пакистана по европейским делам Шафкат Али-хан и чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в Российской Федерации Мухаммад Халид Джамали.

В рамках поездки "на полях" Совета у российского премьера запланирована и двусторонняя повестка. Ожидается, что состоится трёхсторонняя встреча глав правительств России, Китая и Монголии. Также Мишустин проведет отдельные встречи с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, премьер-министром Монголии, председателем Монгольской народной партии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом.

В повестке заседания Совета глав правительств ШОС приоритетные задачи по углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества объединения.

Главы правительств рассмотрят состояние и перспективы развития сотрудничества в контексте комплексной модернизации деятельности ШОС в соответствии с новыми геополитическими реалиями.

По итогам Совета, как ожидается, будет принято совместное коммюнике.

Планируется, что в заседании примут участие главы правительств России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также первый вице-президент Ирана и высокий представитель Индии.

ШОС объединяет 10 государств-членов и 16 внешних участников, ее географический ареал простирается от Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока и Европы. На этом пространстве проживает почти половина населения земного шара, производится треть мирового ВВП.

В Исламабаде Россия примет председательство в Совете глав правительств.