Вашингтон не связывал мирный договор между Баку и Ереваном с COP29 в Азербайджане

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты никогда не связывали возможное подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией с проведением климатической конференции COP29 в Баку, заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Мэтью Миллер.

"Мы никогда не связывали этот мирный договор с COP29. Еще несколько месяцев назад мы хотели увидеть мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, настаивали на необходимости заключить его и надеялись на успех. Однако, это зависит от обеих сторон, а не от США", - сказал Миллер.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном до COP29, который пройдет в Баку 11-22 ноября 2024 года. При этом он предлагает подписать уже согласованные пункты мирного договора и продолжить обсуждения по несогласованным статьям.

Вместе с тем президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне заявил, что Баку выступает за подписание полностью согласованного документа.

"Пункты мирного договора равноценны, их нельзя отделить друг от друга", - сказал Алиев. Он заявил, что считает в связи с этим странным предложение правительства Армении "подписать все, что было согласовано до сих пор, а несогласованные положения оставить на последующие этапы" и назвал данное предложение "совершенно далеким от реальности".