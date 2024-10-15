Поиск

Вашингтон не связывал мирный договор между Баку и Ереваном с COP29 в Азербайджане

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты никогда не связывали возможное подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией с проведением климатической конференции COP29 в Баку, заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Мэтью Миллер.

"Мы никогда не связывали этот мирный договор с COP29. Еще несколько месяцев назад мы хотели увидеть мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, настаивали на необходимости заключить его и надеялись на успех. Однако, это зависит от обеих сторон, а не от США", - сказал Миллер.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном до COP29, который пройдет в Баку 11-22 ноября 2024 года. При этом он предлагает подписать уже согласованные пункты мирного договора и продолжить обсуждения по несогласованным статьям.

Вместе с тем президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне заявил, что Баку выступает за подписание полностью согласованного документа.

"Пункты мирного договора равноценны, их нельзя отделить друг от друга", - сказал Алиев. Он заявил, что считает в связи с этим странным предложение правительства Армении "подписать все, что было согласовано до сих пор, а несогласованные положения оставить на последующие этапы" и назвал данное предложение "совершенно далеким от реальности".

США Госдепартамент Армения Азербайджан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Праге запретили ночные экскурсии для туристов по пабам

Число жертв конфликта Израиля и "Хезболлы" в Ливане выросло до 2350 человек

Что произошло за день: вторник, 15 октября

Глава МИД Турции призвал к бойкоту Израиля

Rheinmetall и Leonardo создают СП для производства танков и БМП

Rheinmetall и Leonardo создают СП для производства танков и БМП

Цены на нефть теряют более 4%

Литва в среду на час остановит движение на границе с РФ

Китай обнародовал программу космических исследований до 2050 года

Китай обнародовал программу космических исследований до 2050 года

Brent подешевела более чем на 3% и торгуется у $74,41 за баррель

Песков заявил, что договор РФ-КНДР предполагает углубленное сотрудничество во всех сферах

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });