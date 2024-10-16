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Израиль сообщил о ликвидации одного из полевых командиров ХАМАС

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Израильские военные ликвидировали командующего, отвечавшего за атаки беспилотников ХАМАС по северу сектора Газа Махмуда аль-Мабху, сообщается в среду в телеграм-канале армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно информации ЦАХАЛ, аль-Мабху отвечал за "удары беспилотников по Израилю и израильским войскам в секторе Газа".

Кроме того, по сообщениям ЦАХАЛ, за последние сутки израильские военные ликвидировали более 50 бойцов ХАМАС в районе Джебалия на севере сектора Газа.

7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 16 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС Махмуд аль-Мабху
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