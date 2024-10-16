Airbus сократит до 2,5 тыс. рабочих мест в оборонно-космическом подразделении

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus сократит до 2,5 тыс. рабочих мест в оборонно-космическом подразделении (Defence and Space).

Как говорится в сообщении Airbus, компания планирует изменение организационной структуры подразделения с учетом сохранения сложной деловой среды, особенно в космическом сегменте, в котором она зафиксировала списания в 2023 и 2024 гг.

Airbus создаст более эффективную организационную структуру для подразделения, в частности, это касается функций штаб-квартиры, отмечается в пресс-релизе.

"Планируемые меры, как ожидается, приведут к сокращению до 2,5 тыс. рабочих мест в подразделении Defence and Space до середины 2026 года", - говорится в сообщении.

Во втором квартале текущего года списания Airbus, связанные с отсрочкой ряда программ оборонно-космического подразделения, составили 989 млн евро.

В отдельном пресс-релизе корпорации, опубликованном в среду, говорится, что ее подразделение Airbus UpNext и японская Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation договорились о сотрудничестве и обмене опытом в области сверхпроводящих технологий для будущих самолетов на водородном топливе.

Акции Airbus теряют в цене 0,2% на торгах в Париже в среду. С начала текущего года их стоимость снизилась на 3%.