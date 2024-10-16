Минск инициировал обновление антикоррупционного законодательства СНГ

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Белоруссии инициировала обновление модельного антикоррупционного законодательства Содружества Независимых Государств.

"Генеральная прокуратура инициировала обновление модельного антикоррупционного законодательства СНГ", - сказал на пресс-конференции в Минске старший прокурор по особым поручениям управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры Артем Игнатенко.

Он уточнил, что речь идет о модельных законах СНГ "О борьбе с коррупцией", "О противодействии коррупции", "Основы законодательства об антикоррупционной политике", "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов".

"Это позволит выработать новые региональные стандарты в борьбе с коррупцией и ее профилактике, которые сблизят подходы к этой деятельности практически на всем постсоветском пространстве, тем самым наше сотрудничество станет еще более эффективным", - отметил Игнатенко.