Лидер крайне правых в Европарламенте призвал не допустить эскалации конфликта с РФ

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Председатель альянса "Патриоты за Европу" в Европарламенте и лидер крайне правой французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил в четверг о необходимости поддерживать Украину, избегая при этом нарастания напряженности с Россией.

"Моя позиция проста - поддерживать Украину. Мы должны быть на стороне Украины, при этом не допуская эскалации конфликта с Россией", - заявил он журналистам, прибыв на заседание группы "Патриоты за Европу" в Брюсселе.

"Я выступаю за отстаивание независимости граждан во Франции, в Европе, во всем мире", - добавил он.

Группа Европейского парламента "Патриоты за Европу", создание которой инициировал премьер Венгрии Виктор Орбан, объединяет представителей крайне правого толка. В ее состав входит 86 депутатов, 30 из которых представляют "Национальное объединение".