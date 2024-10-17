Поиск

Глава МВФ спрогнозировала мировой экономике "трудное будущее" из-за высокого госдолга

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Глобальная экономика в ближайшие годы столкнется со слабыми темпами роста на фоне повышенного уровня государственной задолженности, полагает директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Наши прогнозы указывают на суровое сочетание слабого роста и большого долга. Это трудное будущее, - приводит ее слова Financial Times. - Страны столкнулись с высоким и продолжающим расти государственным долгом, который сейчас значительно выше, чем в период до пандемии коронавируса".

Заявление Георгиевой было сделано в преддверии ежегодного заседания МВФ и Всемирного банка, которое состоится на следующей неделе. Тогда же фонд представит новые экономические прогнозы. Июльский прогноз предусматривает рост мировой экономики на 3,2% в 2024 году и на 3,3% в 2025 году.

Ранее на этой неделе эксперты МВФ спрогнозировали, что мировой госдолг в конце 2024 года превысит $100 трлн, что соответствует 93% глобального ВВП. Как ожидается, к 2030 году показатель может подняться до 100% ВВП.

По оценкам фонда, рост мирового странового долга во многом вызван наращиванием госзаимствований в Китае и США, двух крупнейших экономиках мира. Однако еще более "пугающей тенденцией", по мнению Георгиевой, является рост госдолга развивающихся и бедных стран, где все большая доля государственных доходов тратится на обслуживание долга.

Глава МВФ призвала правительства по всему миру принять меры для снижения уровня госдолга и наращивания фискальных "подушек безопасности" на случай возможных экономических шоков.

В то же время Георгиева отметила замедление инфляции в ведущих экономиках мира, хотя и добавила, что объявлять победу над инфляцией пока рано.

"Возможно, темпы инфляции падают, однако высокий уровень цен, который мы ощущаем на своих кошельках, никуда не денется", - сказала она.

МВФ Кристалина Георгиева
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильское ТВ сообщило о ликвидации лидера ХАМАС

Польша планирует увеличить численность армии до 229 тыс. человек в 2025 году

Польша планирует увеличить численность армии до 229 тыс. человек в 2025 году
Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ проверяет информацию о возможной гибели лидера ХАМАС

ЦАХАЛ проверяет информацию о возможной гибели лидера ХАМАС

Великобритания ввела санкции против 22 российских танкеров

Великобритания ввела санкции против 22 российских танкеров

Турпоток из России в Японию за девять месяцев вырос в 2,3 раза

Турпоток из России в Японию за девять месяцев вырос в 2,3 раза

Шесть человек пропали после схода лавины в Киргизии

Что случилось этой ночью: четверг, 17 октября

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });