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Глава Евросовета уверен, что США поддержит Украину вне зависимости от выборов президента

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Глава Евросовета Шарль Мишель выразил уверенность, что Вашингтон после выборов президента США продолжит защищать "демократические ценности" и Украину.

"Я уверен, что каким бы ни был результат выборов в США, трансатлантические связи будут очень сильными и мы сможем защищать наши общие демократические ценности и принципы", - сказал Мишель на пресс-конференции, объясняя, почему, на его взгляд, Вашингтон будет и далее помогать Киеву.

Он добавил, что страны ЕС продолжают оказывать поддержку Украине. По его словам, хотя возникают "сложности", Евросоюзу удается их преодолевать и единогласно согласовывать помощь.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.

Евросоюз США Шарль Мишель ЕС Украина
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