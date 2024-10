Dow Jones вырос и обновил рекорд

S&P 500 и Nasdaq изменились незначительно

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Dow Jones Industrial Average вырос по итогам торгов в четверг, обновив очередной рекорд. S&P 500 завершил сессию в небольшом минусе, Nasdaq Composite - в небольшом плюсе.

Поддержку американскому рынку акций оказали статданные, подтвердившие, что американская экономика остается сильной, отмечает Market Watch.

Розничные продажи в США в сентябре выросли на 0,4% относительно предыдущего месяца, сообщило в четверг министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали менее существенное повышение - на 0,3%, по данным Trading Economics.

Между тем отчет министерства труда США показал более резкое, чем ожидалось, сокращение числа новых заявок на пособие по безработице в стране. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе снизилось на 19 тыс. - до 241 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 260 тыс., а не 258 тыс., как ожидалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 259 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Bloomberg.

Объем промышленного производства в США в сентябре уменьшился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила в четверг Федеральная резервная система. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения на 0,2%.

Снижение объема промпроизводства в Штатах в сентябре связано с последствиями забастовки сотрудников Boeing Co., а также двух ураганов, обрушившихся на страну.

Акции Boeing Co. подорожали на 0,3% по итогам торгов.

Котировки бумаг чипмейкеров, уверенно поднимавшиеся в начале сессии на сильной отчетности Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), растеряли рост к концу торгов.

Бумаги Nvidia Corp. к закрытию рынка подорожали на 0,9%, Intel Corp. - на 0,6%, Advanced Micro Devices Inc. - на 0,1%, Lam Research Corp. - подешевели на 1,4%, Super Micro Computer Inc. - на 2,4%.

ADR TSMC прибавили в цене 9,8% по итогам торгов в Нью-Йорке в четверг.

Стоимость акций оператора онлайн-турагентства Expedia Group Inc. поднялась на 4,8% на информации газеты Financial Times о том, что Uber Technologies Inc. рассматривает возможность покупки этой компании.

Цена бумаг Travelers Cos. Inc. выросла на 9% благодаря сильной отчетности компании, являющейся одной из крупнейших в США в сфере страхования имущества и бизнеса. Travelers зафиксировала более чем трехкратный рост чистой прибыли в третьем квартале, а ее выручка превзошла прогнозы рынка.

Акции Elevance Health Inc., работающей в сфере медицинского страхования, подешевели на 10,6%. Ее квартальная прибыль оказалась существенно хуже ожиданий экспертов, что в компании объяснили "беспрецедентными" проблемами в программе Medicaid.

Рыночная стоимость Lucid Group Inc. упала на 18% после объявления автопроизводителем планов проведения допэмиссии акций.

Цена акций инвесткомпании Blackstone Inc., отчетность которой оказалась лучше прогнозов рынка, выросла на 6,3%.

Капитализация фармкомпании Sage Therapeutics, объявившей о намерении сократить треть сотрудников, опустилась на 4,4%.

Бумаги американского оператора железных дорог CSX Corp. подешевели на 6,7%. Квартальная прибыль компании не оправдала прогнозов рынка. При этом CSX предупредила, что четвертый квартал для нее будет более сложным, в частности, из-за снижения спроса на уголь и последствий двух ураганов на юго-востоке США. Кроме того, компания сообщила, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США потребовала от нее дополнительной информации в связи с недавним пересмотром финансовой отчетности.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг вырос на 161,35 пункта (0,37%) и составил 43239,05 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 1 пункт (0,02%) - до 5841,47 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 6,53 пункта (0,04%) и составил 18373,61 пункта.