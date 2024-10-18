Устранение Синвара - всего лишь демонстрация очередного успеха

Эксперты Людмила Самарская и Юрий Лямин рассказали, что ждет ХАМАС после гибели лидера организации

Фото: Chris McGrath/Getty Images

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В Израиле сообщили об уничтожении нового лидера ХАМАС, находившегося в последнее время в подземных тоннелях в секторе Газа Яхьи Синвара. О том, может ли этот факт что либо изменить в отношениях Израиля с ХАМАС и шиитской организацией в Ливане Хезболла, наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседует с Людмилой Самарской, кандидатом исторических наук, научным сотрудником Центра Ближневосточных исследований ИМЭМО им Е.М.Примакова и старшим научным сотрудником Центра анализа стратегий и технологий Юрием Ляминым.

Возможен новый поворот в борьбе Израиля с ХАМАС?

Корр.: Как отразится убийство не просто нового лидера ХАМАС, а организатора терактов 7 октября прошлого года на израильской политической сцене и на военной кампании в Газе?

Самарская: Конечно, этот акт будет иметь в Израиле немалое политическое значение. Ликвидация Яхьи Синвара может восприниматься в стране как один из элементов победы в борьбе с ХАМАС — в том числе потому, что именно он считался ключевым организатором трагических событий 7 октября прошлого года, с которых и начались военные действия. Естественно, это не победа над всей структурой, но всё же это устранение крайне значимого в ней человека. С учётом того, что не вполне понятно, какие именно пути выхода из противостояния с ХАМАС есть у Израиля, теоретически это может стать фактором, который позволит Иерусалиму продемонстрировать успех в борьбе с группировкой и даже способствовать возможному продолжению (или скорее возобновлению) переговоров об освобождении заложников.

В политических кругах страны уже высказываются предположения, что теперь вести их будет проще. Сложно спрогнозировать, как на самом деле это отразится на перспективах переговоров, однако ясно, что эта ликвидация вряд ли пройдёт без последствий. По крайней мере Израиль уже потребовал от участников движения отпустить заложников и сдать оружие в обмен на предоставление возможности уйти не пострадав. Трудно сказать, как будут дальше развиваться события, но, вероятно, какие-то изменения неизбежны.

Раздробленность ХАМАС еще больше усилилась

Корр.: Как может отразится на ХАМАС смерть Синвара? До какой степени потеря столь важного для них военного руководителя ослабит организацию?

Лямин: Конечно, его устранение отразится на организации, но не в смысле ее развала, а продолжении процесса сегментации. И при Синваре власть центрального руководства все больше ограничивалась решением общих вопросов, а непосредственное руководство военными действиями переходило к командирам отрядов. Этот процесс начался еще раньше. Он явился следствием сильного военного давления Израиля, что осложняло возможности централизованного руководства и повышало роль местных командиров.

Насколько известно из утечек информации, Синвар в последнее время принимал только самые общие решения, и процесс укрепления местных командиров сейчас только усилится, уже независимо от выбора нового командира.

Возможность переговоров еще больше осложнится

Корр.: Возможно, что новым командиром может стать брат Синвара 49-летний Мохаммед.

Лямин: Усиление его брата в организации - вполне возможный вариант, но скорее всего он возглавит не весь ХАМАС, а лишь военную группировку, которая действует в секторе Газа. И он будет продолжать дело брата.

Корр.: Но получается, что при отсутствии центрального руководства во всей организации и распыления власти в военной части, находящейся в секторе, вопрос о переговорах по прекращению огня и выдаче заложников еще более осложнится?

Лямин: Да, на переговорах по прекращению огня это может либо не отразиться вообще, либо негативно, так как они могут представляться как проявление слабости после смерти Синвара. Особенно, учитывая тот факт, что сейчас его ореол мученика в борьбе с Израилем станет еще более весомым. И этот героический образ руководителя, погибшего в бою, будет использоваться для пропаганды движения и довлеть над каждым командиром, который захочет вступить с Израилем в переговоры.

Возможности окончания войны на юге и севере Израиля не видны

Корр.: Израиль вел войну на два фронта, отделяя их. Возможен ли такой поворот, что Израиль предложит Хезболле, учитывая ее огромное влияние на ХАМАС, прекращение огня в обмен на ее давление для выдачи заложников? Всегда считалось, что именно позиция Синвара блокирует все возможности переговоров о заложниках.

Лямин: Я думаю, что и влияние Хезболлы на ХАМАС, учитывая и ее потери, тоже ослабло, а после устранения Насраллы влияние Ирана на обе эти организации, еще больше усилилось. Так что надо принимать теперь во внимание деятельность иранских советников при новом руководстве Хезболлы. А что касается ХАМАС, то в новых условиях, повторяю, центральное руководство еще больше ослаблено и решения будут принимать командиры отрядов.

Корр.: Таким образом, устранение Синвара не ведет к распаду организации?

Лямин: Не ведет к распаду, и не видно возможностей окончания войны ни на юге Израиля, ни на севере.