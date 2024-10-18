Причиной взрыва на заводе в Сербии названо несоблюдение технологии

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В Сербии взрыв на военном заводе Sloboda в городе Чачак произошел из-за нарушениz технологического процесса на линии по производству артиллерийских снарядов, сообщил телеканал RTS.

Пострадали два человека, один получил ожоги лица и травму руки, второй - легкие травмы. Ранее сообщалось об одном пострадавшем.

Руководство завода принимает все необходимые меры для продолжения производственного процесса.