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Причиной взрыва на заводе в Сербии названо несоблюдение технологии

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В Сербии взрыв на военном заводе Sloboda в городе Чачак произошел из-за нарушениz технологического процесса на линии по производству артиллерийских снарядов, сообщил телеканал RTS.

Пострадали два человека, один получил ожоги лица и травму руки, второй - легкие травмы. Ранее сообщалось об одном пострадавшем.

Руководство завода принимает все необходимые меры для продолжения производственного процесса.

Сербия Чачак Sloboda
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