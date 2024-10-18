Президент РФ посчитал возможным компромисс между Израилем и Ираном

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Компромиссы между Израилем и Ираном в их нынешнем противостоянии возможны, Россия готова оказать помощь в их поисках, заявил президент РФ Владимир Путин.

"На вопрос возможны ли компромиссы, мне кажется, что возможны. Если это будет востребовано, мы в контакте с одной и другой стороной, готовы сделать все, что от нас зависит, чтобы помочь в поисках этих компромиссов", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС, комментируя обострение отношений между Ираном и Израилем.

Он отметил, что на текущий момент ситуация сложная и опасная. "На ирано-израильском треке все очень остро", - сказал Путин.

"Мы в контакте с Израилем, и мы в контакте с Ираном, у нас достаточно доверительные отношения. Нам бы очень хотелось, чтобы этот бесконечный, как может казаться, обмен ударами в какой-то момент был остановлен", - заявил президент РФ.

Он добавил, что в Кремле надеются, что Израилю и Ирану удастся найти такие развязки ситуации, "которые бы удовлетворили как одну, так и другую сторону".

"Ответ на этот вопрос всегда лежит на пути поиска компромиссов. Возможны они в данной ситуации или нет? Я думаю, что да. Как бы сложно это ни было, но это, на мой взгляд, возможно", - сказал Путин.

По его словам, "забегать вперед и о чем-то публично говорить сейчас контрпродуктивно, потому что это может только нанести вред".

"Поиск решений подобного рода очень востребован. Если стороны конфликта в этом заинтересованы, мы готовы поучаствовать искренне с пониманием интересов как одной, так и другой стороны", - сказал президент.