Поиск

Президент РФ посчитал возможным компромисс между Израилем и Ираном

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Компромиссы между Израилем и Ираном в их нынешнем противостоянии возможны, Россия готова оказать помощь в их поисках, заявил президент РФ Владимир Путин.

"На вопрос возможны ли компромиссы, мне кажется, что возможны. Если это будет востребовано, мы в контакте с одной и другой стороной, готовы сделать все, что от нас зависит, чтобы помочь в поисках этих компромиссов", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС, комментируя обострение отношений между Ираном и Израилем.

Он отметил, что на текущий момент ситуация сложная и опасная. "На ирано-израильском треке все очень остро", - сказал Путин.

"Мы в контакте с Израилем, и мы в контакте с Ираном, у нас достаточно доверительные отношения. Нам бы очень хотелось, чтобы этот бесконечный, как может казаться, обмен ударами в какой-то момент был остановлен", - заявил президент РФ.

Он добавил, что в Кремле надеются, что Израилю и Ирану удастся найти такие развязки ситуации, "которые бы удовлетворили как одну, так и другую сторону".

"Ответ на этот вопрос всегда лежит на пути поиска компромиссов. Возможны они в данной ситуации или нет? Я думаю, что да. Как бы сложно это ни было, но это, на мой взгляд, возможно", - сказал Путин.

По его словам, "забегать вперед и о чем-то публично говорить сейчас контрпродуктивно, потому что это может только нанести вред".

"Поиск решений подобного рода очень востребован. Если стороны конфликта в этом заинтересованы, мы готовы поучаствовать искренне с пониманием интересов как одной, так и другой стороны", - сказал президент.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин заявил, что его приезд на G20 в Бразилию фактически сорвет работу саммита

Путин заявил, что его приезд на G20 в Бразилию фактически сорвет работу саммита

Путин пригласил президента Палестины на саммит БРИКС в Казани

Путин пригласил президента Палестины на саммит БРИКС в Казани

Лавров заявил о попытках Запада подорвать отношения РФ и стран Южного Кавказа

Лавров заявил о попытках Запада подорвать отношения РФ и стран Южного Кавказа

Абхазия временно закроет границу с Грузией в конце октября

Премьер Словакии подверг критике план Зеленского

Премьер Словакии подверг критике план Зеленского

РФПИ предложил создать единую инвестплатформу БРИКС и альянс в сфере ИИ

РФПИ предложил создать единую инвестплатформу БРИКС и альянс в сфере ИИ

Посол Евросоюза предупредил, что Грузия может потерять всю финансовую помощь ЕС

В Индии подтвердили участие премьера Моди в саммите БРИКС в Казани

В Индии подтвердили участие премьера Моди в саммите БРИКС в Казани
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });