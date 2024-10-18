Главы МИД Азербайджана и Армении ускорят работу для заключения мирного договора

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян на переговорах в Стамбуле обсудили мирный договор между Баку и Ереваном.

"Стороны обсудили нормализацию межгосударственных отношений и проект мирного договора, договорились прилагать больше усилий для его скорейшего подписания", - говорится в итоговом заявлении МИД Азербайджана.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства Армении также заявили, что "стороны продолжили переговоры по договору о мире и установлении межгосударственных отношений и договорились прикладывать дальнейшие усилия для завершения работы над договором и его заключения в кратчайшие сроки".

Стороны подчеркнули гостеприимство Турции. Встреча прошла "на полях" региональной консультативной платформы "3+3".