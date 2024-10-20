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Глава МИД Иордании прибыл в Дамаск на переговоры с Асадом

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД Иордании Айман Сафади в воскресенье находится в Дамаске для встречи с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщает издание The National со ссылкой на иорданский МИД.

В ведомстве не уточнили, какова будет тематика переговоров.

Газета поясняет, что Иордания наряду с другими арабскими странами налаживает отношения с Сирией в рамках дипломатического процесса, стартовавшего два года назад. Однако отношения Аммана и Дамаска остаются непростыми: в частности, иорданские власти беспокоит, что на фоне боевых действий в секторе Газа поддерживаемые Ираном бойцы могут для своих целей просочиться из Сирии в Иорданию.

Иордания Айман Сафади Сирия Башар Асад
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