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Санду побеждает на выборах президента Молдавии с 36,8% голосов

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Действующий президент Молдавии Майя Санду, которая баллотируется от партии "Действие и солидарность", лидирует на президентских выборах с 36,8% голосов, независимый кандидат Александр Стояногло занимает второе место с 29,19%, сообщает молдавский ЦИК после обработки 80% протоколов.

Замыкает тройку лидеров кандидат от "Нашей партии" Ренато Усатый, за него проголосовали 13,88% граждан Молдавии.

Выборы президента прошли в Молдавии в воскресенье. На пост главы государства баллотируются 11 кандидатов.

Параллельно президентскими выборами состоялось голосование на референдуме об изменении конституции Молдавии для европейской интеграции. По данным ЦИК после обработки свыше 77% протоколов, молдавские граждане не поддержали внесение поправок в основной закон страны.

Александр Стояногло Действие и солидарность Майя Санду Молдавия
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