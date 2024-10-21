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В Белоруссии возобновили доступ к онлайн-кинотеатру Okko

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Министерство информации Белоруссии в понедельник сообщило о возобновлении доступа на территории республики к онлайн-кинотеатру Okko.

"Соответствующее решение министерства информации Беларуси принято в связи с устранением владельцем данного интернет-ресурса нарушения, послужившего основанием для ограничения доступа", - говорится в сообщении.

1 октября Мининформ Белоруссии заявил об ограничении доступа к онлайн-кинотеатру Okko на территории республики. "Поводом для такого решения послужило нарушение норм статьи 38 закона о СМИ в части размещения на данном ресурсе запрещенной информации, направленной на пропаганду насилия и жестокости", - сообщало министерство.

Okko Белоруссия
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