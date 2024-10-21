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Норвежский DNB Bank покупает шведский Carnegie за $1,1 млрд

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Норвежский DNB Bank ASA покупает шведского конкурента Carnegie Holding AB за 12 млрд шведских крон ($1,1 млрд) у компании Altor и миноритарных акционеров.

Как сообщается в пресс-релизе DNB Bank, сделка должна получить одобрение со стороны регулирующих органов. Как ожидается, она будет завершена в первом полугодии 2025 года.

Carnegie Holding является материнской структурой Carnegie Group, которая занимается инвестиционным банкингом (56% выручки) и управлением активами (44%) в странах Северной Европы. Штат компании насчитывает около 850 человек.

После покупки компания будет переименована в DNB Carnegie.

Carnegie на 30 сентября управляла активами на сумму 436 млрд шведских крон. Чистая прибыль в январе-сентябре составила 535 млн крон, рентабельность капитала (ROE) – 18%.

Котировки акций DNB Bank растут на 0,9% в ходе торгов в Осло в понедельник. Рыночная стоимость банка с начала текущего года увеличилась на 3,7%, в то время как сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 прибавил 9,8%.

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