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Шеф Пентагона счел, что Конгресс будет поддерживать Украину даже при победе Трампа на выборах

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Конгресс США продолжит поддерживать Украину даже в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа, предположил министр обороны страны Ллойд Остин.

"Я наблюдаю двухпартийную поддержку Украины на протяжении уже 2,5 лет, и я ожидаю, что мы продолжим наблюдать эту двухпартийную поддержку в Конгрессе США", - сказал Остин в понедельник во время визита в Киев.

Глава Пентагона сделал это заявление в ответ на замечание журналистов о том, что ранее Трамп давал понять об отсутствии стремления поддерживать Украину в той степени, в которой это делает нынешний президент США Джо Байден.

Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом. Это его четвертый визит на Украину в качестве шефа Пентагона.

Джо Байден Ллойд Остин Конгресс США Украина Дональд Трамп
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