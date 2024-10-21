Поиск

Patek Philippe представил новую коллекцию часов впервые за 25 лет

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Швейцарский производитель наручных часов Patek Philippe представил новую коллекцию впервые за четверть века, сообщает CNBC.

Коллекция называется Cubitus и состоит из трех моделей, две из них выполнены из стали, одна - из платины. Платиновая модель обладает расширенным функционалом, в том числе отдельными циферблатами для показа дня недели и фазы луны. Часы поставляются с браслетами двух видов - стальным и стальным с розовым золотом.

Новая коллекция оснащена современными технологиями, включая ультратонкий самозаводящийся механизм.

Patek Philippe была основана в 1839 году. Часы Patek Philippe Grandmaster Chime удерживают рекорд как самые дорогие наручные часы в мире - они были проданы на аукционе Christie's в 2019 году за $31 млн. Самыми дорогими карманными часами считаются золотые Henry Graves Supercomplication, выпущенные в начале 1930-х годов и ушедшие с молотка в 2014 году за $24 млн.

Patek Philippe Швейцария
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Санду пообещала включить в Конституцию Молдавии положение о евроинтеграции

Санду пообещала включить в Конституцию Молдавии положение о евроинтеграции

РФ в сентябре увеличила экспорт пшеницы в Китай в 1,4 раза

РФ в сентябре увеличила экспорт пшеницы в Китай в 1,4 раза

Президент ОАЭ обещает продолжать посредничество в обмене РФ и Украины пленными

Лукашенко обсудит с Путиным строительство скоростной автомагистрали Москва-Брест

В Кремле слова Трампа об угрозе ударить по Москве отнесли к предвыборным заявлениям

В Кремле слова Трампа об угрозе ударить по Москве отнесли к предвыборным заявлениям

Boeing предварительно договорился с лидерами бастующего профсоюза

Boeing предварительно договорился с лидерами бастующего профсоюза

Умер обвиняемый в попытке госпереворота в Турции Фетхуллах Гюлен

Уолл-стрит выросла в пятницу

Уолл-стрит выросла в пятницу

Что случилось этой ночью: понедельник, 21 октября

На референдуме в Молдавии число сторонников евроинтеграции приблизилось к 50%

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });