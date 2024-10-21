Patek Philippe представил новую коллекцию часов впервые за 25 лет

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Швейцарский производитель наручных часов Patek Philippe представил новую коллекцию впервые за четверть века, сообщает CNBC.

Коллекция называется Cubitus и состоит из трех моделей, две из них выполнены из стали, одна - из платины. Платиновая модель обладает расширенным функционалом, в том числе отдельными циферблатами для показа дня недели и фазы луны. Часы поставляются с браслетами двух видов - стальным и стальным с розовым золотом.

Новая коллекция оснащена современными технологиями, включая ультратонкий самозаводящийся механизм.

Patek Philippe была основана в 1839 году. Часы Patek Philippe Grandmaster Chime удерживают рекорд как самые дорогие наручные часы в мире - они были проданы на аукционе Christie's в 2019 году за $31 млн. Самыми дорогими карманными часами считаются золотые Henry Graves Supercomplication, выпущенные в начале 1930-х годов и ушедшие с молотка в 2014 году за $24 млн.