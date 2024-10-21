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Блинкен отправился в поездку по Ближнему Востоку

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен с 21 по 25 октября посетит Израиль и ряд других стран Ближнего Востока, сообщил Госдепартамент.

"Госсекретарь США обсудит в регионе важность прекращения войны в Газе, освобождения всех заложников и облегчения страданий палестинского народа", - говорится в пресс-релизе.

"Госсекретарь продолжит обсуждение вопросов планирования в послевоенный период, подчеркнет необходимость разработки новых шагов, которые позволят палестинцам восстановить свою жизнь и реализовать надежды на освобождение от тирании ХАМАС", - отмечается в сообщении.

Блинкен в ходе турне подчеркнет необходимость оказания дополнительной гуманитарной помощи гражданскому населению сектора Газа. Также он обсудит необходимость дипломатического урегулирования конфликта между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла".

Израильские СМИ отмечают, что это будет 11-я поездка госсекретаря США в регион с момента терактов 7 октября 2023 года.

Израиль США ХАМАС Хезболла Госдепартамент Энтони Блинкен
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