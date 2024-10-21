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В Европе заявляют о готовности к любому исходу выборов в США

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - ЕС разработал собственную стратегию на случай любого исхода выборов в США, пишет европейская редакция издания Politico.

По данным издания, вовлеченные в разработку этой стратегии люди готовы к победе как демократов, так и республиканцев в США. В то же время в Европе указывают и на готовность к смене вектора в Вашингтоне.

"Европейские лидеры выучили урок в период первого президентства Трампа, и теперь выступают более едино и определенно в том, как противостоять ему, - цитирует Politico европейских дипломатов. - Мы ответим ему быстро и жестко".

По их данным, у ЕС есть список действий на случай возникновения торговой войны, с помощью которого будет возможно одержать победу.

"Тогда (в срок президентства Трампа) мы не думали, насколько далеко действительно может зайти Трамп. Сейчас у нас было время, чтобы подготовиться. Европа во многом изменилась, и мы готовы действовать", - говорят собеседники Politico. Они считают, что чем жестче будет ответ ЕС, тем быстрее удастся усадить Трампа за стол переговоров.

Издание напоминает, что еще в 2018 году Трамп ввел пошлины на сталь и алюминий из ЕС, который лишь частично отреагировал на это в надежде на деэскалацию, однако, за этим последовало ужесточение позиций Вашингтона, который ввел пошлины на экспорт автомобилей из ЕС.

ЕС США
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