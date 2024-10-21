В Венесуэле арестованы экс-министр промышленности и его ближайшие сотрудники

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Бывшего министра промышленности Педро Тельечеа взяли под стражу в Венесуэле, сообщает в понедельник венесуэльская газета El Universal.

"МВД республики предприняло эти действия в строгом соответствии с законодательством и при поддержке президента страны Николаса Мадуро", - пишет издание.

Согласно сообщению министерства, также под стражей оказались ближайшие сотрудники бывшего министра - всем им вменяется в вину совершении серьезных преступлений против интересов государства, имеющих отношение к государственной энергетической компании PDVSA.

Никаких других деталей в сообщении МВД не приводится.