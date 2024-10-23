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В Кремле отметили, что членство Турции в НАТО не помешает ее вступлению в БРИКС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Турция вполне может присоединиться к БРИКС, будучи членом НАТО, это и делает объединение привлекательным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С точки зрения БРИКС и основных подходов БРИКС – каких-то возражений тут нет", - сказал Песков в интервью НТВ, отвечая на вопрос, может ли Турция присоединиться к объединению, будучи членом НАТО.

"Притягательность сотрудничества в рамках БРИКС в том, что никто не ставит вопрос "или-или". Это условие, которое любят ставить в НАТО и ЕС", - добавил он.

По словам Пескова, этот факт делает БРИКС еще более привлекательным объединением для сотрудничества.

Дмитрий Песков Турция БРИКС НАТО
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