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Великобритания и Германия договорились укрепить оборонное сотрудничество

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Великобритания и Германия укрепят военное сотрудничество и будут разрабатывать новое современное оружие. Как сообщает АР, такое соглашение было подписано в Лондоне 23 октября.

"В ставшем более опасным мире (...) мы должны активизировать совместную работу", - заявил министр обороны Великобритании Джон Хили на совместной пресс-конференции с германским коллегой Борисом Писториусом.

Писториус заверил, что союзники по НАТО полны решимости наращивать свои возможности в сфере обороны и сдерживания.

В рамках нового соглашения на базе в Шотландии будут размещены немецкие противоподлодочные самолеты для патрулирования Северной Атлантики. Страны намерены тесно сотрудничать в защите подводных кабелей в Северном море.

Страны отдадут приоритет разработке дальнобойного ударного оружия, радиус действия которого превысит радиус действия британских ракет Storm Shadow. Ожидается, что немецкая компания Rheinmetall откроет завод по производству артиллерийских стволов из британской стали.

Великобритания Германия НАТО Шотландия Rheinmetall Борис Писториус Джон Хили
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