Страны БРИКС поддерживают реформу ООН для повышения ее эффективности

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Лидеры стран БРИКС высказались в поддержку всеобъемлющей реформы ООН и ее Совета Безопасности, поддержали стремление стран Африки, Азии и Латинской Америки играть более значимую роль в ООН.

"Мы подтверждаем поддержку всеобъемлющей реформы ООН, в том числе ее Совета Безопасности, в целях повышения ее демократичности, представительности, эффективности и действенности, а также расширения представленности развивающихся стран во всех категориях членства в Совете, (...) поддерживаем законные устремления развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, в том числе государств БРИКС, играть более значимую роль в международных делах, в частности, в ООН, включая ее СБ", - говорится в декларации, принятой на саммите БРИКС в Казани.