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Эрдоган заявил, что Турция и РФ работают над устранением проблем в двусторонних расчетах

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Турция и Россия работают над тем, чтобы избавиться от возникших трудностей в двусторонних расчетах.

"Продолжаются усилия по устранению проблем в банковских операциях между нашими странами", - сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе двусторонней встречи с российским коллегой Владимиром Путиным "на полях" саммита БРИКС в Казани.

По его словам, в этой работе участвуют финансовые и торговые ведомства России и Турции, а также Центробанки двух стран.

Также Эрдоган рассчитывает, что президент РФ в ближайшее время совершит визит в его страну.

На встрече с Путиным в среду в Казани Эрдоган напомнил о недавнем визите главы МИД РФ Сергея Лаврова в Турцию. "Теперь в очень короткое время мы желаем увидеть вас также, господин президент, в нашей стране", - сказал президент Турции.

БРИКС Реджеп Тайип Эрдоган Турция
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