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Путин отметил близость позиций РФ и Турции по урегулированию на Ближнем Востоке

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин намерен обсудить с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке, Сирию и Украину.

"Наиболее острая тема сейчас - трагическое развитие обстановки на Ближнем Востоке. Принципиальные позиции России и Турции очень близки по этим вопросам. Прочное политико-дипломатическое урегулирование арабо-израильского конфликта видим только на основе общепризнанной утвержденной СБ ООН двухгосударственной формулы", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Турции.

Он отметил, что в рамках встречи поговорит с Эрдоганом и о других региональных вопросах, имеющих особое значение для России и Турции.

"Это сирийский мирный процесс, нормализация ситуации в Закавказье. Конечно, готов проинформировать вас о ситуации вокруг украинского кризиса", - сказал Путин.

Владимир Путин Турция Ближний Восток Реджеп Тайип Эрдоган
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